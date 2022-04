Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Das zweite Mal nacheinander liegt die Zahl der abgerufenen Texte höher als die der Fotos und Videos auf den drei Portalen der Autoren-Union Mobilität – der Nachrichtenagentur Auto-Medienportal, des Contentportals Car-Editros.Net und der Specialinterest-Seite e-Medienportal. Besonders Kommentare und kommentierende Texte wurden abgefragt. Außerdem hat uns in dieser Woche der starke Zugriff auf unser Archiv gefreut und überrascht.

Von 417.995 Texten waren dies die Top Ten der Woche



1. Praxistest Renault Megane E-Tech Plug-in 160: Entspanntes Cruisen

2. Praxistest Hyundai Kona N: Mini-SUV mit Sportabzeichen

3. Volkswagen mit 65 Prozent mehr E-Zulassungen

4. Das Klima reagiert nur auf Physik und nicht auf Politik

5. Vorstellung Fiat E-Ulysse: Elektrisches Comeback

6. Space Camper Reisemobile: Bulli-Ausbau jenseits der Stangenware

7. Mein Design oder Dein Design?

8. Hyundai räumt groß ab bei 2022 World Car of the Year

9. Leise war nicht leise genug

10. Vorstellung Audi Urbansphere Concept: Die Zukunft des Stadtverkehrs?



317.099 Foto- und Videodateien Foto- und Video-Dateien lieferte unsere Server als Downloads an unser Abnehmer aus, wobei die Downloads mit hoher, sendefähiger Qualität überwogen. Bei den Videos landete eines von der World Ducati Week auf Platz 1, bei den Fotos ein Blick in das neue Cupra Soundlabor ein. (aum)