Virtuelle Zeitreise durch 160 Jahre Opel

Opel feiert in diesem Jahr den 160. Geburtstag des Unternehmens. Unter opel.de/opelclassic wurde dafür eigens einen virtuelle 360-Grad-Thementour online gestellt. Sie führt rund um die Uhr zu ausgewählten Exponaten der Werkssammlung aus 600 historischen Fahrzeugen und Studien sowie 300 Ausstellungsstücken von der Opel-Nähmaschine bis zum Flugzeugmotor. So kommen die „Wanderjahre Adam Opels“ genauso zur Sprache wie historisch wertvolle Ausstellungsstücke wie das „Quintuplet“ – ein fünfsitziges Fahrrad – auf dem sich die fünf Söhne des Firmengründers Ende des 19. Jahrhunderts werbewirksam fotografieren ließen.

Vom Start aus können sich die Interessierten dann auf verschiedenen Wegen weiter durch die historischen Hallen bewegen. Dabei begegnen sie beispielsweise auch dem Opel Elektro GT. Erstmals in einer virtuellen Tour zu sehen ist auch der Pionier unter den Opel-Automobilen: der Patentmotorwagen „System Lutzmann“ von 1899. Mit ihm begann die Autofertigung in Rüsselsheim. Per Mausklick gibt es zu jedem Exponat weitere Informationen.



Die zweisprachige „160 Jahre Opel“-Tour ergänzt ab die im vergangenen Jahr gestarteten Online-Rundgänge von Opel Classic mit den Titeln „Alternative Antriebe“, „Rallye Racing“, „Roaring Twenties“ und „Mobilität für Millionen“. (aum)