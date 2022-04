Der leichteste E-Bike-Antrieb kommt von Mahle

Mahle Smart Bike Systems bringt mit dem X20 das nach eigenen Angaben leichteste Antriebssystem für E-Bikes auf den Markt. Es wiegt inklusive Akku 3,2 Kilogramm und wird unsichtbar in Rahmen und Nabe eingebaut. Zudem verspricht der Hersteller dank einer künstlichen Intelligenz ein individuell abgestimmtes Fahrlebnis.

Der Motor des Mahle X20 wiegt lediglich 1,4 Kilogramm und kann mit einem Klick vom System getrennt werden. So kann das Hinterrad leicht und ohne Fachkenntnis oder Spezialwerkzeug demontiert werden. Der Nabenmotor liefert 23 Newtonmeter direkt an das Rad. Diese Leistung ist im Betrieb mit einem Mittelmotor mit 55 Newtonmetern Drehmoment vergleichbar.



Ein Sensorikpaket misst beim X20 Beschleunigung, Geschwindigkeit, Drehmoment, Temperatur und Trittfrequenz und passt den Antrieb durch KI laufend an. Die Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug erfolgt über ein zeitgemäßes HMI mit haptischem Feedback.



Für das X20 sind die beiden Akkus iX250 und iX350 lieferbar, die mit dem Active Charger von Mahle binnen einer Stunde auf 80 Prozent ihrer Kapazität aufgeladen werden können. Für mehr Reichweite bietet Mahle den trinkflaschenförmigen Range Extender an. Der Zusatzakku wiegt ein Kilogramm und kann unterwegs auch als Powerbank genutzt werden. (aum)