Die Multistrada bleibt der Spitzenreiter

Ducati hat das Jahr 2021 bei Auslieferungen, Umsatz und Betriebsergebnis mit dem besten jemals erzielten Ergebnis abgeschlossen. Auch das erste Quartal 2022 endet mit einem Rekord. Von Januar bis März wurden insgesamt 13.450 Motorräder weltweit an Kunden ausgeliefert. Das entspricht einem Wachstum von fünf Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 und 40 Prozent gegenüber 2020. Der Auftragsbestand legte bis Ende des ersten Quartals 2022 um 83 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2021 zu.

Im ersten Quartal 2022 ist Italien mit 2544 ausgelieferten Motorrädern (+8 Prozent) wieder der wichtigste Markt für Ducati, gefolgt von Deutschland mit 1382 Einheiten (+9 Prozent). Ein deutliches Wachstum zeigt sich in Frankreich, das mit 1153 ausgelieferten Motorrädern ein Plus von 29 Prozent erreicht hat; gute Leistungen auch im Vereinigten Königreich mit 860 Motorrädern (+46 Prozent) und in Brasilien, mit 241 ausgelieferten Motorrädern (+21 Prozent). Die Multistrada V4 bleibt mit 2456 ausgelieferten Motorrädern das beliebteste Modell der Ducatisti, gefolgt von der Monster (1868) und der Ducati Scrambler 800 Familie (1557). (aum)