New York: Premiere im angesagten Meatpacking District

Einen Ausblick auf die nächste Generation von Elektroautos will Genesis mit dem X Speedium Coupé bieten. Das erlebte am Donnerstag sein Debüt im Genesis House, im Herzen von New Yorks berühmen Meatpacking District gleichzeitig mit den ersten Terminen für die New York International Auto Show (NYIAS) vom 15. April bis Sonntag, 24. April 2022. Das Genesis X Speedium Coupé soll kein Showcar sein, sondern ein Vorgriff auf weitere Modelle und ein Beispiel für das Design der Zukunft bei Genesis.

Die Fahrzeugfront zeigt die für Genesis charakteristischen „Zwei-Linien“-Leuchten als ein über die gesamte Breite verlaufendes Element. Es greift die Form des Crest-Frontgrills auf und integriert Tagfahrleuchten, Abblendlicht und Fernlicht zu einer Markensignatur für die Ära der Elektrifizierung. Das Gesicht soll den Wandel von Genesis zu einer reinen Elektroautomarke symbolisieren, die bis 2030 sechs EV-Modelle anbieten wird.



Von oben betrachtet, betont die Sanduhr-Silhouette der Karosserie die Leidenschaft und den Charakter des Autos. Die geschwungenen Radkästen erwecken einen muskulösen Eindruck. In der Seitenansicht sorgt die von der Front bis zum Heck verlaufende Parabellinie für besondere Spannung im Design. Das „Anti-Keil“-Design sorgt bewusst für einen stromlinienförmigen Look. Das Heck sorgt optisch für Spannung zwischen den konvexen und konkaven Flächen. Die V-förmigen Bremsleuchten unterbrechen die Form. Das Äußere strahlt Eleganz aus, lässt aber keinen Zweifel daran aufkommen, dass unter der Hülle mächtige Kräfte walten.



„Wir geben jedem Gestaltungselement Raum zum Atmen“, so Luc Donckerwolke, der Chief Creative Officer der Hyundai Group. „Es geht nicht darum, diese miteinander konkurrieren zu lassen, sondern einzelne Elemente so zu inszenieren, dass sie sich gegenseitig ergänzen und respektieren.“ (aum)