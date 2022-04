Knaus Tabbert mit neuem Marketing-Leiter

Stephan Petschow (53) ist seit 1. April 2022 Leiter Marketing der Knaus Tabbert AG. Er folgt auf Christoph Bauer, der nach fünf Jahren in dieser Position eine andere Stellung im Unternehmen übernehmen wird. Der bisherige Interims-Marketingleiter, Maximilian Recke, bleibt in seiner Funktion als stellvertretender Marketingchef im Unternehmen und berichtet an Stephan Petschow.

Stephan Petschow blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche zurück. Vor seinem Wechsel zu Knaus Tabbert war er als Geschäftsführer und Client Service Director von namhaften Kommunikationsagenturen wie Scholz & Friends, Jung von Matt und Serviceplan tätig. (aum)