Leichte Retuschen beim neuen Jahrgang des Aiways U5

Der chinesische E-Auto-Hersteller Aiways verpasst seinem Pilotmodell U5 für 2022 nicht nur neue Namen. Die Modelle heißen nun „Xcite“ und „Prime“ statt „Standard“ und „Premium“. Dazu kommen standardmäßig ein ICCB-Ladekabel für dreiphasige 11-kW Ladestationen und neues Zubehör, alles gebettet in sanfte Designretuschen. So ist nun eine graue Karosseriefarbe verfügbar und das Dach ist erstmals gegen Aufpreis in Schwarz erhältlich. Die DAB+-Antenne verschwand zugunsten einer ununterbrochene Silhouette aus dem Blickfeld.

Der Xcite kommt mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, einer Zwei-Zonen-Klimaanlage und einer-Reihe von Fahrer-Assistenzsystemen. Das hochwertigere Modell Prime besitzt zweifarbige 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine per Fernbedienung oder Fußsteuerung aktivierbare Heckklappe, Parksensoren vorne sowie eine automatische Einparkhilfe. Die Variante Xcite ist ab 33.325 Euro plus Steuern erhältlich der Prime ab 38.275 Euro. (aum)