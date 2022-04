In drei von zehn Klassen lagen BMW-Motorräder vorn

Zur Wahl bei der „Motorrad Leserwahl 2022“ standen in diesem Jahr 228 Motorräder in zehn Kategorien – so viele wie noch nie. Mit 52.333 Leserinnen und Lesern des Magazins „Motorrad“ lag die Teilnahme bei der Wahl zum Motorrad des Jahres 2022 über der des Vorjahres. Um die Zahl der meisten ersten Plätze rangelten dieses Jahr mal wieder Ducati und BMW.

Tourer/Sporttourer: BMW R 1250 RS, KTM 1290 Super Duke GT, Ducati Supersport 950/S, BMW R 1250 RT, Suzuki GSX-S 1000 GT



Sportler: BMW M 1000 RR, Ducati Panigale V4/S/SP, Ducati Superleggera V4, Triumph Speed Triple 1200 RR, BMW S 1000 RR



Enduros/Supermotos: BMW R 1250 GS/ Adventure, Ducati Multistrada V4/S, Yamaha Ténéré 700, Ducati Hypermotard 950/RVE/SP und Honda CRF 1100 L Africa Twin/ Adventure Sports



Chopper/Cruiser: Triumph Rocket 3 R/GT, BMW R 18/Classic, Ducati XDiavel Dark/S/Black Star, Ducati Diavel 1260/S, Triumph Bonneville Bobber/Gold Line



Crossover: Ducati Multistrada V4 Pikes Peak, BMW S 1000 XR, Moto Guzzi V100 Mandello, Yamaha Tracer 9/GT, Triumph Tiger Sport 660



Naked Bikes: KTM 1290 Super Duke R, BMW R 1250 R, Ducati Streetfighter V4/S/SP, Triumph Speed Triple 1200 RS, BMW S 1000 R



Modern Classics: Kawasaki Z 900 RS/SE, BMW R nineT/nineT Pure, BMW R nineT Scrambler, MV Agusta Superveloce 800, Triumph Speed Twin



Einsteiger: KTM 390 Duke, Honda CB 500 F/CBR 500 R, Honda CB 500 X, BMW G 310 R/GS, Yamaha MT-03



125er: KTM 125 Duke, Honda Monkey 125, Aprilia RS 125/GP Replica, Aprilia Tuono 125, Fantic Caballero Scrambler 125



Roller: Vespa GTS Super 300, Yamaha TMAX Tech Max, Vespa Primavera 125, BMW CE04, Honda Forza 750

(aum)