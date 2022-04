Nissan-Vertrieb an Gewerbe und Großkunden unter neuer Leitung

Julia Temath (40) hat seit dem 1. April 2022 die Leitung des Nissan-Vertriebs an Gewerbe- und Großkunden im deutschen Markt übernommen. Sie folgt auf Nico Rosenbaum, der bereits zum 1. Januar 2022 in den Bereich Händlernetzentwicklung gewechselt ist. In ihrer neuen Funktion berichtet Julia Temath an Vincent Ricoux, Managing Director der Nissan Center Europe GmbH.

Temath ist seit 2008 nach mehreren Stationen im Produktmarketing zuletzt als Manager für Strategy & Business Planning für bereichsübergreifende und strategische Unternehmensprojekte zuständig gewesen. (aum)