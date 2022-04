Der Jubilar spart bis zu acht Prozent Kraftstoff

Die ZF-Division Commercial Vehicle Solutions (CVS) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Seit dem Start der Produktion im Jahr 2014 wurden allein im Hauptwerk in Friedrichshafen 500.000 Einheiten des „ZF TraXon“ gefertigt. Das Automatikgetriebe für Nutzfahrzeuge ist eines der erfolgreichsten Produkte im klassischen Konzernportfolio. Traxon wird in an den Standorten Friedrichshafen, in Jiaxing (China) sowie seit Kurzem im brasilianischen Sorocaba produziert.

Zu den Vorteilen des Getriebesystems zählen unter anderem ein erstklassiger Wirkungsgrad von bis zu 99,7 Prozent, ein minimierter Kraftstoffverbrauch und die Qualität der Verarbeitung. Darüber hinaus verfügt Traxon über ein Schaltstrategie (PreVision-GPS), die das Getriebe mit der Positionsbestimmung des Fahrzeugs verknüpft. So kann Traxon Schaltzeitpunkte optimal an die Topographie der Straße anpassen, was die Langlebigkeit des Systems erhöht. Mit der Möglichkeit für vorausschauende Wartung punktet das Getriebe zusätzlich bei der Effizienz. Im Vergleich zu manuellen Getrieben kann Traxon so den Verbrauch um bis zu acht Prozent senken. (aum)