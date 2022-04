Traditioneller Fahrspaß neu eingekleidet

Als Musterbeispiel für traditionelle Sportlichkeit präsentiert sich jetzt das Design des Mini Cooper S 3-Türers in der Resolute Edition. Sein 2,0 Liter großer Vierzylinder-Motor mit Twinpower-Turbo mobilisiert eine Spitzenleistung von 131 kW/178 PS und ein maximales Drehmoment von 280 Newtonmeter (Nm). Mit dem serienmäßigen Sechs-Gang-Schaltgetriebe spurtet der Kleinwagen in 6,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Mit dem optionalen Sieben-Gang-Steptronic-Getriebe genügen 6,7 Sekunden. Als Höchstgeschwindigkeit werden jeweils 235 km/h erreicht.

Die Resolute Edition erinnert auch mit der Karosserielackierung an die Motorsport-Karriere der Marke. Das Rebel Green war bisher dem Topathleten Mini John Cooper Works vorbehalten. Kombiniert wird die Karosseriefarbe mit einer Kontrastlackierung in Pepper White oder alternativ in Schwarz für das Dach und die Außenspiegel. Motorhaubenstreifen mit parallel verlaufenden Linien in hellem und dunklem Goldton sowie exklusive 18 Zoll-Leichtmetallräder in der Ausführung Pulse Spoke Black runden das sportliche Erscheinungsbild ab. Alternativ dazu werden 17 Zoll große Leichtmetallräder angeboten.



Ein Bekenntnis zu den historischen Wurzeln signalisiert auch der Schriftzug „RESOLUTE“ auf den Motorhaubenstreifen und den Einstiegsleisten. Markentypische Designmerkmale sind im exklusiven Farbton Resolute Bronze ausgeführt. Den Kontrast dazu mit Piano Black bilden die Markenlogos und Modellschriftzüge, die inneren Rahmen und die Querstrebe des Kühlergrills sowie die Endrohrblenden der Abgasanlage. Für das passende Ambiente im Innenraum sorgen der anthrazitfarbene Dachhimmel und die Sportsitze. Zur Serienausstattung gehört außerdem das Sport-Lederlenkrad Nappa. (aum)