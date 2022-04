MG Motor mit beeindruckendem Wachstum beim Umsatz

MG Motor hat im März 2022 einen Absatzrekord erzielt: 12.378 Fahrzeuge der Marke wurden in Europa zugelassen. Im Vergleich zum März des vergangenen Jahres mit 5109 an Kunden übergebenen Fahrzeugen wuchs der Absatz also um 142 Prozent. Im gesamten ersten Quartal 2022 setzte MG Motor 22.135 Fahrzeuge ab nach 8580 in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres.

Xinyu Liu, der neue CEO von MG Motor Europe kommentiert: „Dies ist ein großartiges Absatzergebnis für die Marke, die erst vor zweieinhalb Jahren auf dem europäischen Festland wiedereingeführt wurde.“ Liu erwartet, dass MH mit neuen Produkten weiter wachsen werden. In diesem Monat kommt ein neues Modell zu den Vertriebspartnern: der neue MG5 Electric, der erste rein elektrische Kombi der Welt.“



MG Motor ist auch in Deutschland gut ins Jahr 2022 gestartet. Im ersten Quartal wurden laut Kraftfahrtbundesamt bundesweit 1371 Autos der Marke zugelassen. Das waren mehr mehr Fahrzeugen als in den ersten drei Quartalen 2021 zusammen. Philipp Hempel, Sales & Network Director von MG Motor Deutschland, dazu: „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 mehr Autos an Kundinnen und Kunden übergeben als zwischen Januar und September letzten Jahres zusammengenommen. Dies ist zu großen Teilen unserem sehr aktiven MG-Motor-Agenturpartnernetzwerk, aber auch einigen für uns strategisch spannenden Großkundenauslieferungen zu verdanken.“ (aum)