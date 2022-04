Mercedes-Benz bündelt Software-Entwicklung in Sindelfingen

Mercedes-Benz investiert mehr als 200 Mio. Euro in einen Electric Software Hub, der die Transformation des Unternehmen beschleunigen soll. In dem Komplex innerhalb des Mercedes Technology Center (MTC) in Sindelfingen werden Funktionen zu Software, Hardware, System-Integration und Testing gebündelt. Bei der Fahrzeug-Software verfolgt Mercedes‑Benz einen Ansatz, der von der Grundlagenforschung und Entwicklung bis hin zum Coding von Software reicht.

Allein in Sindelfingen entstehen dazu aktuell rund 1000 neue Stellen für Software-Entwicklerinnen und -Entwickler. Bis zu 2000 weitere Stellen kommen derzeit im globalen Forschungs- und Entwicklungs-Verbund hinzu. (aum)