Cupra wächst weltweit

Cupra wächst. Mit dem Ziel, ihren Umsatz in diesem Jahr auf fünf Milliarden Euro zu verdoppeln, baut die sportliche Seat-Tochter ihre Aktivitäten in weiteren Märkten der Welt aus. Nach Eröffnung der ersten globalen City Garage in Mexiko-Stadt in 2019 wurde jetzt eine neuer Standort in Cancún eröffnet. Im vergangenen Jahr konnten die Spanier in Mexiko mit der Einführung der Modelle Cupra Leon und Formentor 2000 Fahrzeuge ausliefern, in diesem Jahr sollen es 6000 werden. Weitere Markteintritte in Lateinamerika sind demnächst in Kolumbien und Peru geplant.

Auch in Israel ist Cupra mit einer Garage in Tel Aviv vertreten. 2021 erreichte der Absatz dort mehr als 1100 Auslieferungen – wovon fast 90 Prozent auf den Formentor entfielen. Cupra-CEO Wayne Griffiths kündigte erst kürzlich bei einem Besuch vor Ort an, den Absatz in diesem Jahr zu verdreifachen. Die demnächst avisierten Plug-in-Hybridversionen des Formentor und des Leon sowie der vollelektrische Born sollen dabei helfen. „Unsere nächste Station wird Rotterdam sein“, sagt Cupra-Vorstand für Vertrieb und Marketing Kai Vogler. Später in diesem Jahr soll mit einer City Garage in Sydney der Start in Australien folgen. (aum)