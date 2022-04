Vorschau: Spannende Preisverleihung und Elektromodelle

New York bereitet sich auf die internationale Automobilmesse NYIAS vor, die nach zwei Jahren Pause erstmals wieder im Jacob K. Javits Convention Center in Manhattan stattfindet. Die Zahl der Corona-Fälle ist in den USA derzeit relativ niedrig, so dass niemand von einer abermaligen Verschiebung ausgeht. Mit Spannung wird die Präsentation des „World Car Of The Year“ am Mittwoch erwartet. Jens Meiners ist für die Autorenunion vor Ort und berichtet über die Highlights.

Nach dem Fiat 500e präsentieren die Italiener mit dem E-Ulysse nun ihr zweites vollelektrisch angetriebene Modell und kehren damit zugleich ins Segment der Großraumlimousinen zurück. Walther Wuttke schaut sich den Elektro-Van genauer an. Außerdem bittet Fiat zu ersten Probefahrten mit seinen überarbeiteten Nutzfahrzeugen Scudo und Ducato.



Auch Renault elektrifiziert seine Modellpalette weiter. Nach dem Mégane-Kombi gibt es nun auch den Fünftürer als Plug-in-Hybriden. Was der französische Teilzeitstromer kann und wie es in Sachen Reichweite aussieht, klärt Guido Borck im Praxistest. Elektromobilität wird zurzeit auch bei Hyundai ganz groß geschrieben. Doch die Koreaner können auch anders: Mit dem Kona N erweitern sie ihre kleine, aber feine Sportabteilung um einen weiteren Spaßmacher. Selbst die leicht höhere Sitzposition macht da keinen Unterschied, hat Frank Wald in seinem Praxistext festgestellt.



Neues gibt es auch aus der Biker-Szene: Während hier Wettbewerber Polaris den autoähnlicheren Slingshot in Europa vom Markt genommen hat, bleibt BRP seinen motorradähnlichen Dreirädern treu. Wir stellen den Modelljahrgang 2022 von Spyder und Ryker vor.



Auch bei den Reisemobilen ist die richtige Bereifung eine Frage des Profils. Der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen ist gerade hier aufwändig und kostspielig. Lohnt die Anschaffung von Ganzjahresreifen, hat sich Michael Kirchberger gefragt und gibt Tipps und Anregungen.



Darüber hinaus gibt es tagesaktuell Meldungen und Berichte rund um Autos und Motorräder sowie sonstige Mobilitätsformen. Zudem behalten wir die jüngsten Entwicklungen in der Automobilindustrie und Verkehrspolitik für Sie im Blick. (aum).