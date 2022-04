Ford zeigt Flagge für die Ukraine

Ford hat auf seiner historischen Europa-Zentrale in Köln die eigene Marken-Fahne durch die Flagge der Ukraine ersetzt. Das blau-gelbe Banner weht auf dem Gebäude zwischen der US-amerikanischen, stellvertretend für die Muttergesellschaft, und der deutschen Flagge. Auch an seinem saarländischen Standort in Saarlouis hat Ford die ukrainische Flagge gehisst.

Aber auch materiell engagiert sich der Automobilhersteller. Zahlreiche Helfer sind seit fast sechs Wochen im Einsatz und organisieren Fahrzeuge, Transporte oder Geldspenden, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Die Aktionen reichen von einer sechsstelligen Geldspende der gemeinnützigen Ford-Stiftung bis hin zu Unterstützung durch Ukrainisch sprechende Beschäftigte für Hotlines oder Willkommenspäckchen für ukrainische Kinder. (aum)