Ford liefert die ersten E-Transit aus

Ford startet ab sofort mit der Auslieferung des E-Transit an Kunden in ganz Europa. Der vollelektrische Transporter wird im Ford Otosan-Werk im türkischen Kocaeli gefertigt. Die ersten Exemplare rollen bereits vom Band und werden ausgeliefert. Mehr als 5000 Vorbestellungen liegen schon vor. Aus diesem Grund läuft die Herstellung gleich zu Beginn mit voller Auslastung. Um die Nachfrage zu decken, investiert Ford Otosan zwei Milliarden Euro in den türkischen Standort und erhöht die Anzahl der Beschäftigten um rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit der Auslieferung des E-Transit wird erstmals auch Ford Pro für europäische Kunden verfügbar gemacht. Das neue Vertriebs- und Serviceangebot für Flotten- und Gewerbekunden umfasst Software-, Lade-, Wartungs- und Finanzierungslösungen, um Kosten zu senken und die Betriebszeit von Nutzfahrzeugen zu erhöhen.



Darüber hinaus plant Ford in der Türkei zusammen mit zwei lokalen Partnerunternehmen ein Joint Venture, um eine der größten EV-Batterieanlagen in der gesamten europäischen Region zu errichten. Die Produktion soll bereits Mitte des Jahrzehnts mit einer jährlichen Kapazität von voraussichtlich 30 bis 45 Gigawattstunden beginnen. (aum)