VW Bus Festival wegen Ukraine-Krieg auf 2023 verschoben

Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine verschiebt Volkswagen Nutzfahrzeuge das VW Bus Festival auf den Sommer 2023 (neuer Termin 23. bis 25. Juni 2023). Ursprünglich war geplant, das Treffen mit mehreren tausend VW Bussen aus der ganzen Welt vom 15. bis 17. Juli 2022 auf dem Messegelände Hannover zu veranstalten.

„Wir möchten kein Fest feiern, wenn Krieg in Europa herrscht und geflüchtete Menschen in Hannover ankommen und versorgt werden müssen“, begründet Lars Krause, Markenvorstand von Volkswagen Nutzfahrzeuge für Vertrieb und Marketing, die Entscheidung. Die niedersächsische Landeshauptstadt ist derzeit zentraler Anlaufpunkt für Geflüchtete in Niedersachsen. Das Festival soll nun ein Jahr später, im Sommer 2023, stattfinden. (aum)