Wechsel in der GTÜ-Spitze

Dimitra Theocharidou-Sohns, bisherige Mitgeschäftsführerin der Gesellschaft für Technische Überwachung mbH, verlässt Ende April die GTÜ und wird am 1. Mai neue Geschäftsführerin der SPN Service Partner Netzwerk GmbH. Die Nachfolge sei bereits in die Wege geleitet. In der Übergangszeit betreut der Sprecher der Geschäftsführung, Robert Köstler, ihre bisherigen Aufgaben und Projekte kommissarisch. (aum)