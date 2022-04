Sechs Ranger Raptor für die sportlichen Holzfäller

Ford ist zum zweiten Mal in Folge Mobilitätspartner und Hauptsponsor der „Stihl Timbersports World Trophy“ und Rookie Weltmeisterschaft sowie der deutschen, österreichischen und schweizerischen Landesserien. Dafür wird Ford insgesamt sechs Ranger Raptor und einen Transit Trail bereitstellen, die hauptsächlich als Transportfahrzeuge für die Wettkämpfe eingesetzt werden. Die robusten und leistungsstarken Fahrzeuge unterstützen die Extremsportler bei ihren Wettkämpfen.

Am 28. Mai startet die internationale Saison mit der World Trophy auf dem Wiener Rathausplatz. Die 16 besten Sportholzfäller treten im spektakulären Eins-gegen-Eins in vier Disziplinen gegeneinander an. Bereits einen Tag vorher kämpfen zwölf Nachwuchsathleten um den Rookie-Weltmeistertitel 2022. Die Weltmeisterschaft wird dann am 28. und 29. Oktober in Göteborg/Schweden ausgetragen. 120 Sportholzfäller aus mehr als 20 Nationen treten hier in Team- und Einzelwettbewerben in drei Axt- und drei Sägedisziplinen gegeneinander an. Springboard, Underhand Chop und Standing Block Chop gehören zu den klassischen Axt-Disziplinen. Mit Sägen kämpfen die Sportler mit der Single Buck (Zugsäge), der Stock Saw (handelsübliche Motorsäge) und der Hot Saw (bis zu 80 PS starke, getunte Motorsäge) um Bestzeiten.



Nachdem die Veranstaltungen in den Vorjahren weitgehend ohne Publikum ausgetragen werden mussten, dürfen sich die Fans aus aller Welt in diesem Jahr wieder auf eine Event-Atmosphäre freuen. (aum)