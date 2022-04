Continental bringt Reifen mit Polyester aus PET-Flaschen in Serie

Als erster Reifenhersteller führt Continental ab sofort recyceltes Polyestergarn in die Serienproduktion ein, das aus Kunststoffflaschen in einem neuen Verfahren gewonnen wird. Dabei wird das herkömmlich verwendete Polyester in der Karkasse der Reifen vollständig ersetzt. Für einem Satz Standard-Pkw-Reifen werden rund 40 recycelte PET-Flaschen verarbeitet.

Der neue Werkstoff kommt im ersten Schritt in ausgewählten Dimensionen der Continental Sommerreifen PremiumContact 6 und EcoContact 6 sowie dem Ganzjahresreifen AllSeasonContact zum Einsatz. (aum)