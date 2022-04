Hyundai erzielt neuen Quartalsrekord in Deutschland

Mit einem Rekordergebnis hat Hyundai das erste Quartal des Jahres in Deutschland abgeschlossen. Rund 23.440 Neuzulassungen bedeuten gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von zehn Prozent. Kumuliert beträgt Hyundais Marktanteil nun 3,74 Prozent – der höchste, der jemals in einem ersten Quartal erreicht wurde. Die Koreaner belegen damit erneut den dritten Platz unter den Importmarken und bleiben weiterhin die erfolgreichste asiatische Marke in Deutschland.

Innerhalb der Hyundai-Zulassungen entfielen im ersten Quartal über die Hälfte (51 Prozent) auf Privatkunden. Und fast ein Drittel des Gesamtabsatzes sind mittlerweile rein-batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), von denen im ersten Quartal 7120 Modelle zugelassen wurden, darunter fast 4000 Kona Elektro und rund 2600 Ioniq 5. Damit belegt die Marke im Gesamtranking der deutschen Elektro-Zulassungen erneut den dritten Platz, was einem Anteil von 8,5 Prozent in diesem Segment entspricht. (aum)