Vorschau: Ein gelifteter Tscheche und ein erfolgreicher Japaner

Für die nächste Woche zeichnet sich eine leichte vorösterliche Ruhe ab. Skoda präsentiert den frisch gelifteten Karoq, und Michael Kirchrberger stellt den Mitsubishi Space Star vor. Der günstige Kleinwagen ist das meistverkaufte japanische Auto hierzulande.

Jenseits der großen der Branche gibt es auch etliche kleinere Reisemobilanbieter. Einer davon ist die Bulli-Manufaktur Space Camper. Wir haben das Unternehmen besucht und einmal hinter die Kulissen geschaut.



Darüber hinaus gibt es wie gewohnt an sieben Tagen Woche aktuelle Nachrichten rund um alles was Räder hat. Außerdem halten wir sie über die jüngsten Entwicklungen in der Zuliefererindustrie und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)