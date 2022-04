Die Top Ten in den Medien der Autoren-Union Mobilität

Das ist wieder eine der Wochen, in den die Arbeiten unserer Autoren das Ranking komplett beherrscht. Neben dem Aktuellen geht es dabei auch um Grundsätzliches, aber auch um Freizeit und Erinnerungen an Fahrzeugtechnik vor gestern. Das führte auch diese Woche zu erstaunlichem Interesse am „Auto-Medienportal“, „e-Medienportal“ und „Car-Editors.Net“.

Von den 437.647 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Europäische Zulieferer stellen sich gegen Elektro-Dogmatismus

2. Interview Hildegard Müller: „Wir brauchen ambitioniertere Quoten für e-Fuels“

3. Bürstner Campervans 2022: Der Ford Transit soll es richten

4. Fahrbericht Suzuki S-Cross & Vitara: Fit für den urbanen Neustart

5. Vorstellung Opel Astra Sports Tourer: Rüsselsheimer Liebling

6. Auch Toyota setzt auf eine elektrische Zukunft

7. Praxistest Land Rover Defender 90: Einer wie keiner

8. Fahrbericht Cupra Formentor VZ5: Gib mir fünf

9. Interview Werner H. Frey: „Wir behaupten unseren Platz“

10. Historie und Histörchen (94): Tollkühne Männer in fliegenden Kisten



627.972 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos eroberte sich das Alpina Gran Coupé den ersten Platz, bei den Videos eins vom Honda Civic e-HEV. (aum)