Stellantis verteilt die Zuständigkeiten neu

Pascal Martens (51), bislang Leiter des Transportergeschäfts von Opel und Vauxhall, ist als Director LCV künftig für markenübergreifend für alle leichten Nutzfahrzeuge im Stellants-Konzern zuständig. Ebenfalls neu verteilt wurden zwei weitere Zuständigkeiten. Luigi Saia (42) wechselt als Deutschland-Geschäftsführer von Fiat Professional zu Jeep. Niccolò Biagioli (47), der bislang beide Marken verantwortete, wird sich nun ausschließlich auf Alfa Romeo konzentrieren.

Pascal Martens, gebürtig aus Belgien, startete seine Karriere in der Automobilindustrie 1994 bei General Motors in Portugal. Es folgten zahlreiche internationale Führungsaufgaben in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Aftersales und Produktmanagement. Ab November 2019 führte er das globale Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen von Opel und der britischen Schwestermarke. Martens ist Wirtschaftsingenieur und hält einen MBA.



Luigi Saia studierte Betriebswirtschaftslehre in Deutschland und Italien und stieg im Jahr 2005 als Produktmanager für Lancia bei Fiat Chrysler ein. Anschließend hatte er verschiedene Führungspositionen für die unterschiedlichen Marken in der deutschen Vertriebsorganisation inne. 2018 wurde er zum Brand Country Manager für Fiat Professional ernannt und koordinierte zuletzt auch markenübergreifend das LCV-Geschäft von Stellantis in Deutschland.



Niccolò Biagioli verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche. Der Diplom-Ingenieur hatte zahlreiche Managementpositionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Supply Chain im ehemaligen FCA-Konzern inne, sowohl in Deutschland als auch in Italien. Im Dezember 2019 wurde er Brand Country Manager für Alfa Romeo und Jeep in Deutschland.



Wer die Nachfolge von Pascal Martens bei Opel/Vauxhall und Luigi Saia bei Fiat antritt, ist noch offen. (aum)