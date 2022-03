Can-Am wird in zwei Jahren wieder Motorräder anbieten. Die Dreirad-Marke aus dem BRP-Konzern will sich dabei auf Elektromaschinen konzentrieren. In den 1970er -Jahren gab es bereits schon einmal Motorräder der Marke. Derzeit besteht das Modellprogramm aus den dreirädigen Roadstern der Baureihen Spyder und Ryker, Schneemobilen und Wasserski-Jets sowie ATVs. (aum)