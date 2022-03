Lotus Eletre: Elektrisches Hyper-SUV made in Wuhan

Lotus hat heute in London sein vollelektrisches „Hyper-SUV“ Eletre vorgestellt. Das 5,10 Meter lange Modell wird im Laufe des Jahres in einer eigens im chinesischen Wuhan errichteten Fabrik in Produktion gehen. Carbon und Aluminium sollen das Fahrzeugewicht niedrig halten. Der 447 kW (600 PS) starke Eletre soll in unter drei Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h haben. Als WLTP-Reichweite werden rund 600 Kilometer angegeben.

Die entsprechende Schnellladesäule vorausgesetzt, soll binnen 20 Minuten genug Strom für 400 Kilometer in die mindestens 100 kWh große Batterie eingespeist werden können. Als Optionen werden bereits kamerabasierte Rückspiegel, 23-Zoll-Räder und ein Panoramadach genannt. Der Radstand des 1,63 meter hohen Fahrzeugs beträgt 3,01 Meter. Zu welchem Preis der Lotus Eletre ab 2023 zu haben sein wird, ist noch offen. (aum)