Ein besonderes Cabriolet segelt in die Toyota Collection

Die allererste für Europa produzierte Limited Edition „Regatta“ des Lexus LC 500 Cabriolet bereichert die Toyota Collection in Köln, die nach pandemiebedingter Pause am 2. April erstmals wieder für angemeldete Besucher zugänglich ist. Das europaweit auf 20 Einheiten limitierte Sondermodell ist von der Yachtwelt inspiriert. So zeichnet sich das Cabrio durch ein marineblaues Verdeck und eine Lackierung in Stratusblau aus. Nanostrukturen erzeugen dabei ein Schillern, durch das sich die Farbe je nach Lichteinfall verändert.

Die überwiegend weiß gehaltene Lederausstattung mit blauen Akzenten kontrastiert im Innenraum mit der Außenfarbe. Auf den Carbon-Einstiegsleisten des Fahrzeugs in der Toyota Collection finden sich außerdem die Unterschriften von Chefingenieur Yasushi Muto und Chefdesigner Tadao Mori mit ihrer Unterschrift verewigt haben. Das Coupé-Pendant steht im Louwman-Museum im niederländischen Den Haag.



Die Toyota Collection öffnet am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr erstmals in diesem Jahr. Der Eintritt ist kostenfrei. Für das Public Opening gilt die 3-G-Regelung. Die Fahrzeugsammlung am Sitz der Deutschland-Zentrale Köln ist danach jeden ersten Sonnabend im Monat geöffnet (ww.toyota-collection.de). (aum)