„Ford Fan Award“: Die Sieger stehen fest

Die Sieger des „Ford Fan Award 2021“ stehen fest. Nachdem eine Jury eine Vorauswahl getroffen hatte, hat die Ford-Fan-Gemeinde online über die Gewinner in den vier Kategorien abgestimmt. Zum besten Club wurden die Alt-Ford-Freunde gekürt, die sich auch für den guten Zweck engagieren und deren Mitglieder Altersunterschiede von bis zu 62 Jahren aufweisen. Die Auszeichnung „Bester Ford Chanel“ erhielten „Die2Mays“ Stephan und Patricia May, bei denen sich auf Youtube alles um den Ford Nugget dreht. René und Evelina Babinzky bekamen den Preis für die beste Individualisierung: Ihr Mondeo MK5 Turnier on Air verfügt unter anderem über ein Luftfahrwerk eine Motorraumlackierung und eine Folierung. Sieger der Kategorie „Bester Roadtrip“ wurde der Tscheche Jan Havlát, der in einem Blog von seiner Fahrt zu einem internationalen Puma-Treffen in Ungarn berichtet hat.

Die Gewinner bekommen eine exklusive Führung durch die Classic-Car-Sammlung von Ford in Köln bzw. ein Wochenende mit einem aktuellen Modell der Marke und Hotelübernachtung. Erstmals erhielten alle außerdem einen Fan-Award aus dem 3-D-Drucker für die Vitrine, das Werkstattregal oder Clubhaus erhalten. (aum)