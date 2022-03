Playmobil fährt den Porsche 911 Carrera RS 2.7 auf

Da dürften nicht nur Kinder-, sondern auch Sammlerherzen höher schlagen: Playmobil setzt seine Zusammenarbeit mit Porsche auch in diesem Jahr fort und fährt den Sportwagen-Klassikers 911 Carrera RS 2.7 auf. Das Vorbild wurde nicht zuletzt durch seinen charakteristischen „Entenbürzel“-Heckspoiler bekannt. Das Modell von Playmobil zeichnet sich außerdem durch die vorbildgerechte Farbgebung in Hellgelb, Rückspiegel und Scheinwerferringe in Chrom-Optik sowie der berühmte „Carrera“-Schriftzug an der Seite. Die Motorhaube am Heck lässt sich öffnen und gibt den Blick auf eine Nachbildung des Sechs-Zylinder-Boxermotors frei.

Der Porsche 911 Carrera RS 2.7 aus der Playmobil-Reihe „Classic Cars“ ist 25 Zentimeter lang, elf Zentimeter breit und acht Zentimeter hoch. Das Dach kann zum Einsetzen der beiden beigelegten Plastikfiguren abgenommen werden. Es handelt sich (politisch überkorrekt) um einen Dunkelhäutigen und eine Frau. Mit dabei sind eine Straßenkarte und ein Picknickkorb.



Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 69,99 Euro. (aum)