Foliensets peppen Opel Vivaro und Zafira-e auf

Opel hat für seinen Transporter Vivaro und den Elektro-Van Zafira-e Life jeweils als Zubehör ein Dekorset entwickelt, das den beiden Modellen einen sportlicheren Anstrich verleiht. Die Klebefolie „Vivaro Sportive“ zieht sich an den Fahrzeugkanten und der Türgrifflinie entlang. Zusätzliche Folien betonen die Motorhaube und die Hecktür. Erhältlich ist das Set für 399 Euro wahlweise in Silber für dunkle oder Schwarz für helle Fahrzeuge jeweils mit gelben Akzenten. Für den Zafira-e Life wurde das Folienset „Expressive“ mit Dreiecksmuster und Linien für die Seitenflächen, Motorhaube entwickelt. Es kann ebenfalls in Silber-Gelb oder Schwarz-Gelb bestellt werden und kostet 449 Euro.

Auf Wunsch übernimmt die Beklebung der Händler. Die Folien können nachträglich auch an bereits zugelassenen Fahrzeugen angebracht werden. Passend dazu gibt es für 49 Euro die in charakteristischem Opel-Gelb gehaltenen Dekore für die 17-Zoll-Felgen in Silber oder Bicolor Schwarz/poliert. (aum)