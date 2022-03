Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Die einen nennen es eine gute Mischung, die anderen Meinungsvielfalt. In der vergangenen Woche finden sich in den Top Ten beim „Auto-Medienportal“ die Zweifel an der Elektromobilität ebenso wie ein begeisterter Bericht über einen vollelektrischen Business-Liner und der Oldtimer-Fahrbericht neben dem Foto eines 300-PS-Kompakten, dessen Beschreibung in den nächsten Top Ten zu finden sein wird. Insgesamt wurden 1,15 Millionen Texte, Fotos und Videos abgerufen.

Von den 458.177 Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Kommentar: Die Mär vom allein seligmachenden E-Auto

2. Vorstellung Audi A6 Avant e-Tron Concept: Vollelektrischer Business-Liner

3. Fahrbericht Citroën C5 X: Drei unter einer Blechhaut

4. Eine Fahrt mit dem Opel Kadett A: Käfer-Rivale und Weltenbürger

5. Praxistest Ford Puma ST: Ein kleiner Geniestreich

6. Praxistest Opel Mokka 1.5 Diesel: Ein Hauch von Manta

7. Praxistest Toyota Yaris Cross: Kleiner Abenteurer

8. Ohne strombasierte Kraftstoffe kein Klimaschutz

9. E-Fuels könnten 70 Prozent der russischen Ölimporte ersetzen

10. Fahrbericht Volkswagen T-Roc: Ein Update für den Erfolgstypen



697.187 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer in den Redaktionen und die Nutzer unseres Portals aus. Der Opel Rocks-e Kargo fand die meisten Interessenten bei den Autos, die Footage zum E-Rockit bei den Videos. Am Ende dieser Woche liegen also die e-Themen ganz vorn, rein statistisch gesehen. (aum)