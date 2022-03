Daimler Truck vervierfacht den Gewinn

Daimler Truck, seit vier Monaten ein eigenständiges Unternehmen, hat im vergangenen Jahr den Lkw- und Busabsatz um ein Fünftel auf 455.400 Fahrzeuge gesteigert. Die Lastwagen-Holding profitierte von einer Erholung in ihren wichtigsten Märkten, insbesondere in der ersten Hälfte des Jahres 2021. Während die Nachfrage in den Kernmärkten in der zweiten Jahreshälfte stark blieb, bremsten Versorgungsengpässe die Produktion und begrenzten damit das Wachstum speziell bei den schweren Nutzfahrzeugen in den Regionen Nordamerika und Europa.

Der Umsatz des weltgrößten Nutzfahrzeugherstellers stieg um zehn Prozent auf 39,8 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg um fast das Vierfache von 657 Millionen Euro auf 2,552 Milliarden Euro. Der Auftragseingang erhöhte sich im Laufe des Jahres um über ein Drittel auf 590.000 Einheiten. (aum)