Der Opel Rocks-e wird zum Lieferfahrzeug

Opel rüstet sein Elektrokleinfahrzeug Rocks-e zum Lieferwagen um. Um Pakete, Pizza oder Medikamente zu transportieren wird an Stelle des Beifahrersitzes ein modular unterteilbares Ladeabteil geschaffen. Eine vertikale Wand trennt den Fahrerplatz ab. Insgesamt stehen mehr als 400 Liter Ladevolumen zur Verfügung. Die Nutzlast liegt bei 140 Kilogramm.

Die Abdeckung über dem seitlichen Gepäckraum lässt sich vom Kurierfahrer oder Pizzaboten auch als Schreibtisch nutzen. In Vertiefungen finden dort auch Lieferschein und Klemmbrett sowie Laptop oder Tablet Platz. Leicht erhöht dahinter befindet sich ebenfalls in direkter Griffweite ein weiteres zuklappbares Ablagefach, in dem sich Sonnenbrille, Kalender oder Stifte deponieren lassen.



Die horizontale Abdeckung kann ganz abgenommen und hinter dem Fahrersitz verstaut werden. So lassen sich auch größere und höhere Gegenstände transportierten. Darüber hinaus verfügt der Rocks-e Kargo über einen justierbaren Ladeboden auf der Beifahrerseite. Dieser lässt sich auf Sitzhöhe arretieren, so dass zwei separate Ladeabteile entstehen, oder auf Bodenhöhe absenken. Auf diese Weise finden bis zu 1,20 Meter lange Gegenstände Platz.



Der Opel Rocks-e Kargo ist wie sein zweisitziges Pendant 2,41 Meter lang, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und darf mit der Führerscheinklasse AM bereits ab 15 Jahren gefahren werden. Die Normreichweite des kleinen Stromers liegt bei etwa 75 Kilometern. Die 5,5 kWh-Batterie kann in rund vier Stunden zu 100 Prozent über eine gewöhnliche Haushaltssteckdose wieder aufgeladen werden. Das dazugehörige drei Meter lange Ladekabel wird einfach aus der Beifahrertür gezogen. Zum Stromtanken an einer öffentlichen Ladesäule bietet Opel einen Adapter an.



Informationen zu Preisen und Bestellbarkeit des Rocks-e Kargo teilt Opel zu einem späteren Zeitpunkt mit. (aum)