Reifen von Vredestein kaufen und tanken oder spenden

Bereits zum vierten Mal initiiert der Reifenhersteller Apollo Tyres die Aktion „Tanken oder Spenden“. Kunden, die einen Satz Reifen der Marke Vredestein kaufen, haben die Wahl zwischen einem Aral-Tankgutschein oder einer Spende an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die der Hersteller dann verdoppelt.

Wer bei teilnehmenden Händlern vier Sommer- oder Ganzjahresreifen von Vredestein in Größen von 16 bis 17 Zoll erwirbt, erhält einen Tankgutschein über 20 Euro, ab 18 Zoll sind es 40 Euro. Entscheidet sich der Kunde dafür, den Betrag an die DKMS zu spenden, gibt Apollo Vredestein noch einmal die gleiche Summe für den Kampf gegen Blutkrebs hinzu. Die Aktion läuft bis Mitte Mai lang.



Für die teilnehmenden Händler gibt es ebenfalls etwas zu gewinnen. Wer die meisten Endverbraucherregistrierungen vorweisen kann, bekommt einen TUI-Reisegutschein im Wert von 2000 Euro freuen. Die Plätze Zwei und Drei erhalten Gutscheine im Wert von 1500 und 750 Euro, die Plätze Vier bis Zehn werden mit einem 100 Euro Wunschgutschein belohnt. Der Sieger des vorherigen Aktionszeitraumes, Reifenhandel Egert aus dem fränkischen Abenberg, verzichtete auf den Urlaub und spendete die Summe an die Kindergärten im Nachbarort. (aum)