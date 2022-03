Die Toyota Collection öffnet wieder

Nach pandemiebedingter Pause öffnet am 2. April die Toyota Collection auf dem Gelände von Toyota Deutschland wieder einmal für die Öffentlichkeit. Von 10 bis 14 Uhr können Besucher nach Voranmeldung und in begrenzter Zahl in der Toyota Allee 2 in Köln die rund 75 Fahrzeuge umfassende Sammlung sehen. Für das Public Opening gilt die 3G-Regel. Eintrittskarten gibt es unter www.toyota-collection.de/tickets-bestellen. Jüngster Neuzugang in der historischen Fahrzeugsammlung ist ein neues Modell: ein Lexus LC Cabriolet in der selten „Regatta Edition“. Im darauf folgenden Monat findet dann am 7. Mai im Rahmen des Public Openings wieder ein Toyota-Thementag statt.

Zur Wiedereröffnung der Toyota Collection präsentiert sich die Website in aktualisiertem Design und mit neuen Funktionen. Dort können sich Nutzer auch für den kostenlosen Newsletter anmelden. (aum)