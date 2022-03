Digades bringt Head-up-Display für Motorradfahrer auf den Markt

Digades bringt pünktlich zum Saisonstart ein neuartiges Head-up-Display für Motorradfahrer auf den Markt. D-Vision ist von Anzeigesystemen für Jet- und Hubschrauberpiloten inspiriert und funktioniert über eine App. Geschwindigkeits-, Navigations- und Kommunikationsdaten werden auf knapp ein Quadratzentimeter großes Display vor das rechte Auge projiziert. Das besondere an der Lösung: Die Spiegelfläche ist laut Hersteller ohne Nachrüstset für nahezu alle Helme einsetzbar.

D-Vision System wird ganz einfach per Magnethaftung an die mitgelieferten Aufnahmeschienen direkt hinter dem Visier befestigt. Die Akkulaufzeit gibt das sächsische Unternehmen und Anbieter des automatischen Notrufsystems D-Guard mit bis zu zwölf Stunden an. Der Preis beträgt 329 Euro. Mit dem neuen Produkt etabliert Digades außerdem seine neue Endkundenmarke Tilsberk. Vertriebspartner ist unter anderem Louis. (aum)