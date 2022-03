Vorschau: Neues von Opel und Honda

Der März ist traditionell ein Monat, um Bilanz für das Vorjahr zu ziehen. Auch in diesem Jahr finden die Jahres-Pressekonferenzen von Seat und Skoda in der nächsten Woche wieder digital statt. Volkswagen stellt sein neues Software-Update 3.0 vor, das sich bei der Navigation erstmals auch Schwarmdaten zunutze macht. Opel will mit dem neuen Astra Sports Tourer punkten, den es auch als Plug-in-Hybrid geben wird.

Nach dem HR-V erneuert Honda nun den Civic und spendiert ihm ebenfalls den selbstladenden Hybridantrieb. Vorm rein Elektrischen schreckt die Marke aber noch zurück. Zudem stellt Michael Kirchberger die wichtigsten Neuheiten von Bürstner vor. Cupra ist im Aufwind und bedient Leistungsfreunde mit dem neuen VZ5 ebenso wie die umweltbewusste Kundschaft mit dem elektrischen Born. Wir stellen beide Aushängeschilder von Seats erfolgreicher Sportmarke noch einmal näher vor.



Seit über 70 Jahren ist der Land Rover eine Offroad-Institution. Wie sich der aktuelle Defender mitsamt seiner modernen Technik, reichlich Luxus sowie dem samtigen Sechs-Zylinder-Diesel schlägt, klärt Guido Borck im Praxistest. Dennis Gauert verneigt sich derweil vor dem Fahrverhalten des Ford Puma ST. Sein Urteil nach dem Praxistest: Ein derart lebendiges Auto in einer derart unsportlichen Fahrzeugklasse anzubieten, macht den Kölner zu etwas ganz Besonderem.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über die neuesten Entwicklungen in der Automobilbranche auf dem laufenden, vergessen die Motorräder nicht und behalten auch die Verkehrspolitik sowie neue Mobilitätskonzepte und die klimafreundlichen Alternativen zur Elektromobilität im Auge. (aum)