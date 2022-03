Wolf-Henning Scheider verlässt ZF Anfang 2023

Wolf-Henning Scheider (59) hat den Aufsichtsrat von ZF in dessen letzter Sitzung informiert, dass er seinen im Januar 2023 auslaufenden Vertrag als Vorstandsvorsitzender ZF, verantwortlich für Forschung & Entwicklung, Vertrieb nicht verlängern wolle. Nach über drei Jahrzehnten in der Automobilindustrie und Erreichen des 60. Lebensjahres habe er sich entschlossen, seine aktive Zeit in der Branche zum Jahresende zu beenden.

Scheider war 2018 von Mahle zu ZF gewechselt. In seine Zeit als Vorstandsvorsitzender fiel unter anderem die Wabco-Akquisition, mit der ZF die Weichen zum kompletten Systemanbieter im Nutzfahrzeuggeschäft gestellt hat. Die Zeit war auch geprägt von den beiden großen Krisen rund um Covid und die Halbleiter-Knappheit in den beiden vergangenen Jahren. (aum)