Audi verdoppelt seinen Gewinn

Audi hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 6,2 Prozent auf rund 53 Milliarden Euro gesteigert und einen Rekordgewinn von 5,5 Milliarden Euro erzielt. Das ist mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Wie das Unternehmen heute mitteilte, trugen zu dem guten Ergebnis auch die beiden Konzernmarken Lamborghini und Ducati sowie Währungseffekte bei.

Audi lieferte im vergangenen Jahr 1.680.512 Autos aus und erreichte damit fast das Vorjahresniveau (minus 0,7 Prozent). Verantwortlich für den leichten Rückgang war nicht zuletzt der weiterhin bestehende Mangel an Halbleitern. Die Auslieferungen von batterieelektrischen Fahrzeugen legten im vergangenen Jahr um 57,5 Prozent auf fast 82.000 Stück zu. Audi beteiligt die Tarifbeschäftigten in den deutschen Werken mit einer Zahlung von 5670 Euro am guten Geschäftsergebnis. Das sind über 4500 Euro mehr als 2020. (aum)