Rekordteilnehmerzahl beim MX-Nachwuchscup von Yamaha

Für den seit 2015 stattfindenden europäischen Moto-Cross-Nachwuchscup von Yamaha haben sich in diesem Jahr so viele Teilnehmer wie noch nie angemeldet. 395 junge Fahrer aus 27 Nationen – darunter auch aus Australien und Paraguay – werden in 21 Ländern in ganz Europa im „YZ Blue Cru Europe Cup“ starten. Die Fahrer werden die ganze Saison über auf der YZ 65, YZ 85 oder YZ 125 in ihren jeweiligen nationalen Meisterschaften antreten, wobei die Punkte für die Europa-Cup-Wertung zählen. Die besten 40 Fahrer aus jeder der drei Klassen werden dann am dritten August-Wochenende beim Finale in Frankreich antreten, das im Rahmen der MXGP-Weltmeisterschaft stattfindet.

Die drei Erstplatzierten sowie zwei Wildcards aus jeder Klasse erhalten einen Platz in der „Yamaha Blu Cru“-Masterclass, einer exklusiven zweitägigen Veranstaltung mit Expertenunterricht durch die Yamaha-Werksfahrer der MXGP und MX2. Nach Abschluss der Masterclass unterstützt Yamaha einen YZ125-Fahrer in der nächsten EM-Saison. Gewinner von 2021 ist der 16-jährige Franzose Adrien Petit, der dieses Jahr für das JK Racing Yamaha EMX125 Team an den Start geht. Darüber hinaus kann je ein Fahrer aus den Klassen YZ65 und YZ85 für die Saison 2023 auf Unterstützung und GYTR-Teile zählen, so wie die letztjährigen Gewinner, Bertram Thorius (11) aus Dänemark und Noe Zumstein (13) aus der Schweiz. (aum)