Die Royal Enfield Himalayan wird zur Scrambler

Trotz ihrer heutzutage bescheidenen 24,5 PS hat sich die Royal Enfield Himalayan auch in Deutschland rasch eine kleine Fangemeinde erobert. Nun legt die Marke mit der Scram 411 nach, die die Endruo in eine Scrambler verwandelt. Das 21-Zoll- weicht einem 19-Zoll-Vorderrad und sorgt für eine handlichere Fahrwerksgeometrie. Die Windschutzscheibe und die Tanksturzbügel sowie der serienmäßige Gepäckträger fallen weg, die Sitzbank fällt etwas kürzer und flacher aus. Der langhubige 411-Kubik-Einzylinder der Himalayan bleibt unangetastet und entwickelt zwischen 4000 und 4500 Umdrehungen in der Minute ein maximales Drehmoment von 32 Newtonmetern.

Die Royal Enfield Scram 411 soll ab Mai in Europa bestellbar sein und ist knapp 130 km/h schnell. Angekündigt sind eine Basis- und eine Topausführung (Base und Premium) sowie insgesamt fünf Farbvarianten. Die Preise dürften bei rund 5000 Euro beginnen. (aum)