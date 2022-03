Audi bringt VR-Entertainment ins Auto

Audi bringt im Sommer das Virtual-Reality-Entertainment von Holoride ins Auto. Mitfahrer im Fond können dann mit Hilfe einer VR-Brille verschiedene Medienformate wie Spiele, Filme und interaktive Inhalte erleben. Die virtuellen Inhalte passen sich in Echtzeit an die Bewegungen des Fahrzeugs an. Fährt der Audi beispielsweise durch eine Rechtskurve, so fliegt beispielsweise auch das Raumschiff in der imaginären Welt nach rechts. Beschleunigt das Fahrzeug, beschleunigt auch das Raumschiff.

Voraussetzung ist die neueste Ausbaustufe des Ausbaustufe des modularen Infotainmentbaukastens (MIB 3), die ab Juni für ausgewählte Baureihen zur Verfügung steht. Zur Nutzung von Holoride muss ein dafür freigegebenes Virtual-Reality-Headset mit dem Fahrzeug gekoppelt werden. Die Verbindung erfolgt dabei drahtlos über Bluetooth Low Energy (BLE). (aum)