Mercedes-Benz plant eigene Batterie-Recyclingfabrik

Mercedes-Benz plant den Aufbau eines eigenen Batterierecyclings. Bereits im nächsten Jahr soll im Werk Kuppenheim eine Pilotfabrik die Arbeit aufnehmen, in die das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Angestrebt wird eine Recyclingquote von mehr als 96 Prozent. Die Anlage für ausgediente Akkus aus Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen soll eine Jahreskapazität von 2500 Tonnen haben. Die zurückgewonnenen Materialien Kobalt, Nickel und Lithium sowie Graphit werden in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt und fließen in die Produktion von Batteriemodulen für neue Fahrzeuge ein. (aum)