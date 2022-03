Mit Triumph zum Training

Mit der „Racetrack Experience“ bietet Triumph Sicherheits- und Renntrainings auf deutschen und österreichischen Rennstrecken an. Sie findet von April bis August im Rahmen von Veranstaltungen des Black Forest Speed Club statt. Triumph-Fahrer erhalten vergünstigte Preise, eine Racetrack-T-Shirt und können zudem die Roadster-Modelle der Marke Probe fahren. Wer keine geeignete eigene Maschine hat, kann sich vor Ort eine Triumph leihen. Da es drei unterschiedliche Erfahrungsklassen gibt, können auch A2-Einsteiger mitmachen.

Sowohl die Sicherheits- als auch die Renntrainings werden in kleinen Gruppen unter Anleitung von Profi-Instruktoren gefahren. Je nach Angebot können sich die Teilnehmer für Renn- und/oder Sicherheitstrainings an ein oder zwei Fahrtagen entscheiden. Wegen der erforderlichen Schräglage sind die Chopper-, Crusier- und Bobber-Modelle der Marke nicht teilnahmeberechtigt. Eine komplette Motorradschutzbekleidung aus Leder inklusive Protektoren (Textil nur beim Sicherheitstraining erlaubt) ist Pflicht für die Teilnahme an der Triumph Racetrack Experience.



Termine sind: 9./10. April am Hockenheimring (Renntraining), 16./17. April in Oschersleben (Renntraining), 6./7. Mai im Driving Center Baden (Sicherheitstraining), 26. Mai Oschersleben (Renntraining), 4. Juni am Boxberg (Sicherheitstraining), 6./7. Juni Hockenheimring (Renn- und Sicherheitstraining), 7./8. Juli am Sachsenring (Renn- und Sicherheitstraining) und 8./9. am Salzburgring in Österreich (Renn- und Sicherheitstraining) sowie 15./16. August nochmal in Oschersleben (Renntraining).



Buchungsmöglichkeiten und weitere Informationen gibt es unter triumphmotorcycles.de/public-content-de/racetrack-experience. (aum)