Vorschau: Drei Stromer, zwei Cupra on the rocks und ein Geburtstag

Audi und Ssangyong tun, was heute alle tun: Sie machen immer mehr Automobile elektrisch. Aus Ingolstadt kommt der A6 Avant als Stromer, die Koreaner machen das SUV Korando mit dicker Batterie zum Elektriker. Wir stellen die beiden neuen Modelle vor. Volkswagen reiht sich mit der Präsentation des lang erwarteten Elektro-Bullis ID Buzz ein.

Mazda enthüllt mit dem CX-60 sein neues SUV-Flaggschiff für Europa, das sich mit dem ersten Plug-in-Hybrid-Antrieb der Marke sowie fernöstlicher Ästhetik und Handwerkskunst in die Premium-Regionen vortastet. Bei Renault steht die Ablösung des Kadjar bevor. Sein Nachfolger wird der viereinhalb Meter lange Austral, der unter anderem das größte Display im Segment bieten wird.



Der Winter ist in Deutschland kein Schneegarant mehr. Unser Autor Hans-Robert Richarz machte sich daher zum Polarkreis im hohen Norden Finnlands auf, um auszuprobieren, wie sich der vollelektrische Cupra Born und der 390 PS starke Formentor VZ5 auf schneebedecktem Untergrund, spiegelglattem Eis und eisigen Temperaturen fahren lassen.



Für den Opel Grandland gibt es nur noch eine Benziner- und eine Dieselmotorisierung. Ansonsten ist er als Plug-in-Hybrid unterwegs. Michael Kirchberger hat sich im Praxistest für den Drei-Zylinder-Ottomotor entschieden, der 130 PS leistet und erstaunlich sparsam ist. Walther Wuttke hat sich den Ford Kuga PHEV einmal näher im Alltag angeschaut und gratuliert außerdem einem der bekanntesten Gesichter im deutschen Motorsport mit persönlichen Anekdoten zum Geburtstag: Walter Röhrl wird 75 Jahre alt.



Goodyear und der Automobilclub von Deutschland küren mit dem „Held der Straße des Jahres 2021“ einen von vielen engagierten Ersthelfern bei Unfällen. Zudem lädt der Reifenhersteller und Zulieferer Continental aus Hannover zur digitalen Jahres-Pressekonferenz ein.



Darüber hinaus versorgen wir Sie tagesaktuell über die wichtigsten Fahrzeugneuheiten sowie die jüngsten Entwicklung in der Autombilbranche und der Verkehrspolitik. (aum)