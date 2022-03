Hyundai treibt seine Elektrostrategie voran

Hyundai drückt bei der Elektromobilität aufs Tempo. Das Unternehmen hat sein jährliches Verkaufsziel bei Elektrofahrzeugen von 560.000 Einheiten bis 2025 auf 1,87 Millionen Einheiten bis 2030 angehoben. Angestrebt wird ein weltweiter Marktanteil von sieben Prozent. Vorgesehen sind elf BEV-Modelle der Kernmarke und sechs des Luxusablegers Genesis. Noch in diesem Jahr kommt der Ioniq 6 auf den Markt, 2024 folgt der Ioniq 7. Neben den bestehenden BEV-Werken in Korea und der Tschechischen Republik plant Hyundai eine schrittweise Ausweitung seiner Produktionsstätten für batterieelektrische Modelle, angefangen mit einem Werk in Indonesien, das erst kürzlich den Betrieb aufgenommen hat. (aum)