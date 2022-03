Mercedes stoppt wegen des Krieges Export und Produktion

Die Mercedes-Benz AG hat auf den russischen Einmarsch in der Ukraine reagiert. Das Unternehmen teilte heute Abend mit, dass der Export von Personenwagen und Vans nach Russland ebenso eingestellt wird wie die lokale Fertigung in dem Land. Mercedes hat ein Pkw-Werk in der Nähe von Moskau. Medienberichten zu Folge lässt auch der Lkw-Bauer Daimler Truck seine Geschäftsaktivitäten in Russland vorerst ruhent. Mercedes hat dort ein Joint Venture mit dem heimischen Hersteller Kamaz. (aum)