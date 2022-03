Uniti startet Kampagne zu e-Fuels

Uniti startet heute die Kampagne „E-Fuels verstehen und gewinnen“. Damit will der Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen über CO2-neutrale synthetische Kraftstoffe informieren. Autofahrer können dabei einen von 130 Tankgutscheinen im Wert von bis zu 1000 Euro gewinnen. Unterstützt wird die bundesweite Aktion von Tankstellen, Heizölhändlern und Kfz-Betrieben.

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden, das heißt, kein fossiles Kohlendioxid mehr ausstoßen. „E-Fuels sind für das Erreichen dieses Ziels unverzichtbar, denn mit ihnen können die dafür notwendigen Erneuerbaren Energien aus wind- und sonnenreichen Regionen der Welt in flüssiger Form zu uns importiert werden“, erläutert UNITI-Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn. An Tankstellen, in Kfz-Werkstätten, über Heizölhändler sowie im Internet auf www.e-fuels.de können sich Verbraucher im Rahmen der Aktion über die Vorteile nachhaltiger Kraftstoffe informieren. „Sie könnten wie gewohnt an der Tankstelle mit jedem Diesel oder Benziner getankt werden. In großindustriellem Maßstab hergestellt, wären sie für die Endverbraucher jederzeit bezahlbar“, so Kühn weiter.



Dabei sorgen e-Fuels dafür, dass auch der bestehende Fuhrpark aus rund 58 Millionen Kraftfahrzeugen in Deutschland, der zu rund 99,5 Prozent von einem Verbrennungsmotor angetrieben wird, in die Bemühungen zum Klimaschutz einbezogen werden kann. Sie können fossilen Kraftstoffen in beliebigen Anteilen beigemischt werden und wirkten so unmittelbar auf die CO2-Gesamtbilanz. Synthetische e-Fuels können darüber hinaus fossiles Heizöl als Flüssigbrennstoff ersetzen.



Von der deutschen Politik fordert Uniti, dass sie sich auf europäischer Ebene dafür einsetzt, dass e-Fuels bei der Überarbeitung der Flottenregulierung für Pkw und Lkw als eine Lösung zur CO2-Minderung für Neufahrzeuge berücksichtigt werden.



„E-Fuels bieten den 46 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrern von PKW mit Benzin- oder Dieselmotor in Deutschland die Möglichkeit, ohne technische Anpassungen an ihrem Fahrzeug einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, betont auch Jürgen Karpinksi, Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), der die Aktion unterstützt.

Die Kampagne läuft bis Ende April läuft. Wer fünf Fragen zu den synthetischen Kraftstoffen richtig beantwortet, kann einen Tankgutschein in Höhe von 100, 500 oder 1000 Euro gewinnen. Die Teilnahme ist über Karten, die in Tankstellen und Kfz-Werkstätten ausliegen, oder auf www.e-fuels.de möglich. (aum)