Triumph lädt zum Tiger-Test ein

In Kürze stellt Triumph die neue Tiger 1200 vor. Eine der ersten Gelegenheiten, das Motorrad sowohl on- und als auch offroad kennenzulernen, bietet das „Testival“ Mitte Mai am Nürburgring richtig. Im Komplettpaket für 499 Euro sind zwei Fahrtage und eine Übernachtung im Doppelzimmer enthalten (EZ auf Anfrage). Die Termine vom 16. bis 20. Mai finden jeweils in kleinen Gruppen von maximal zwölf Personen statt. Vor Ort stehen sowohl die straßenorientierte Tiger 1200 GT als auch die Rally mit 21-Zoll-Vorderrad und größerer Geländegängigkeit bereit. Eigene Motorradkleidung mit Protektoren ist mitzubringen (www.triumphmotorcycles.de/public-content-de/Tiger-Testival). (aum)